رابطة علماء اليمن تعزي برحيل المرجع الحكيم والشيخ قبلان

عبرت رابطة علماء اليمن، عن أحر التعازي والمواساة للشعب العراقي الشقيق، برحيل العالم الكبير المرجع السيد محمد سعيد الحكيم، الذي وافاه الأجل بعد عمر حافل بالعطاء.

موقع تابناك الإخباري_وأشادت الرابطة في بيان لها "بأدوار الفقيد الحكيم، في خدمة العلم والتأليف إلى جانب مواقفه المشهودة في مقارعة الظلم والظالمين".

كما أعربت الرابطة عن خالص "التعازي للشعب اللبناني الشقيق برحيل العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي وافاه الأجل بعد سنوات من الدعوة إلى الله والتحرك الجهادي".

وأشادت بمناقب الفقيد قبلان، وأدواره الجهادية وكذا حرصه على تعزيز الوحدة بين المسلمين، لافتة إلى أن الفقيد "كان أحد العلماء المناصرين للشعب الفلسطيني ومظلوميته وقضيته العادلة، كما مثلت مواقفه عونا للمقاومة الإسلامية في لبنان".

وابتهلت رابطة علماء اليمن، إلى المولى عز وجل أن يتغمد العالمين الجليلين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.