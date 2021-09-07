النيابة العامة تنفذ حكم الإعدام بحق قتلة الشاب عبدالله الأغبري بعد سنة على الجريمة

نفذت النيابة العامة اليمنية اليوم الاثنين حكما بإعدام أربعة أشخاص، إثر إدانتهم بتعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري

موقع تابناك الإخباري_وتم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق المدانين: عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد الصغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، ودليل شوعي محمد الجربة.

فيما قال وضاح قطيش عضو هيئة الدفاع في قضية الأغبري، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام لأربعة متهمين بقتل الشاب اليمني وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور أولياء الدم في العاصمة صنعاء.

وكان الأغبري قد قتل أثناء عمله في محل لبيع الهواتف بوسط العاصمة صنعاء، بعد تعرضه لتعذيب شديد من قبل المتهمين، في آب/ أغسطس 2020.

وتحولت القضية إلى واحدة من أهم القضايا في اليمن، وخرجت عدة تظاهرات شعبية بصنعاء للمطالبة بالقصاص من قتلة الأغبري، خصوصا بعد تداول مقطع فيديو تعذيبه الوحشي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.