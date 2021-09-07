احتفالات في غزة بتحرر الأسرى من سجن جلبوع

عمت الإحتفلات قطاع غزة بتحررِ الاسرى من معتقلِ جلبوع الصهيوني، وأكدت فصائلُ أن هذا الانجازَ يعد انتصاراً جديداً على الاحتلال.

موقع تابناك الإخباري_الفرحةُ كانتْ عارمةً في غزة بعد تواترِ الأنباءِ عن عمليةِ هروبٍ من سجنِ جلبوع.. فستةُ أسرى انتزعوا حريتَهم من أنيابِ السجانِ الإسرائيلي ومن أحدِ أحصنِ سجونِ الاحتلال.

الفصائلُ الفلسطينيةُ والتي وزعتْ الحلوى في المفترقاتِ العامةِ أكدت أن ما جرى انتصارا كبيرا على السجان وصعفةً لقوى الأمنِ الإسرائيلية.

ونجح المقاتلونَ الستةُ من اختراقِ جدرانِ السجنِ في عمليةٍ جاءت امتدادا لنجاحاتٍ سابقةٍ في الهروبِ من السجون، والتي أكد من خلالهِا الأسرى إصرارهَم على الحصولِ على حريتهِم بكلِ السبل.