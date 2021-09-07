جولة في أحد المراكز التابعة للجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء

دخلت الكاميرا أحد مراكز احتجاز الاسرى الذي تديره اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء، ورصدت جانبا من أحوال المركز و أوضاع النزلاء فيه.

ويضم المركز آلاف الأسرى من مختلف الجبهات تتفاوت فترة أسرهم بين العام والاربعة، تقول لجنة الأسرى المعنية بإدارة المركز أنها تكابد الأمرين من أجل توفير ظروف احتجاز إنسانية وفقا للمتاح من الامكانات.

يقضي النزلاء الاسرى يومياتهم داخل المركز في مساحة كبيرة متنقلين بين العنابر والغرف الى الشماسيات، حيث يستطيعون ايضا إجراء اتصالاتهم بأهاليهم بشكل يومي عبر خطوط اتصال عدة توفرها إدارة المركز.

يوفر المركز خدمات متكاملة للأسرى تلبي احتياجاتهم الأساسية بينها مطعم بطاقم متكامل وبطاقة قادرة على تغذية الالاف من نزلائه، بالإضافة الى محطة تنقية مياه وثلاجة ملحقة بها ومغسلة، والأهم هو المركز الصحي الذي يعمل على مدار 24 ساعة والمجهز بكادر طبي يعمل بالتناوب بالتنسيق مع مستشفيات كبرى.

المصدر: قناة المسيرة