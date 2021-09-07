أسرى التحالف في صنعاء: قادتنا يرفضون اتصالاتنا بهم لصرف مرتبات لأسرنا

وقال اسير "كنا نظن انهم سيهتمون بنا من خلال صرف مرتبات لعوائلنا كوننا من الجيش الوطني التابع لحكومة هادي"، ويضيف آخر "وكأننا لسنا من الذين قاتلوا معهم لقد تبرؤوا منا وكلما تواصل الاهالي معهم في مأرب يقولون انهم ليسوا محسوبين علينا".

وناشد اسير من منطقة إب "المشايخ والقيادات والمسؤولين وكل من يملك ضميرًا أن يحركوا ملف الأسرى" قائلا "عليهم أن يلتفتوا الى أوضاعنا الانسانية والمعيشية، نحن اصبحنا ضحية داخل السجن، حيث لم يعترف بنا أحد".

وسأل اسير آخر "القيادات وكل من لديه ذرة من التقدير والاحترام للاسرى وكل من يستطيع مساعدتنا: لماذا خذلتمونا وتركتونا داخل السجون؟"

كما ناشد المسجونون القيادات والمسؤولين بالمبادرة الى اجراء عملية تبادل قريبة جدا وذلك لما له الموضوع من اهمية انسانية وحقوقية.

المصدر: قناة المسيرة