البطش: أي اغتيال لأبطال عملية جلبوع سيدفع الاحتلال ثمنه غاليا

حذّر القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خالد البطش، أن أي محاولة لاغتيال أبطال عملية انتزاع الحرية سيدفع الاحتلال ثمنها غاليا.

موقع تابناك الإخباري_وأكد البطش في كلمة له خلال مسيرة حاشدة نظمتها الجهاد وسط غزة، أن خيار المقاومة هو مقارعة العدو والاستمرار في مشروع المقاومة، مبينًا أن هذا ما أثبته البطل محمود عارضة ورفقائه من الأسرى.

وقال إن مشاهد عملية سجن جلبوع تذكرنا بالتحرير ومشاهد انتزاع الحرية التي حدثت عام 1987.

ووجه البطش خلال كلمته بالتحية لعوائل الأسرى المحررين الستة الذين خرجوا لاستكمال مشوارهم، لافتًا أن أثر محمود العارضة سيبقى عالقًا على جدران النفق في سجن جلبوع.

وشدّد البطش، على أن "خيارات الشعب الفلسطيني وفصائله ستبقى دائماً هو مقاتلة الاحتلال والاستمرار بمشروع الجهاد والمقاومة، وإن تخبط العدو اليوم يأتي بعد الضربة الكبيرة لمؤسسته الأمنية والعسكرية".

وأوضح القيادي الفلسطيني، أن "مطلوب اليوم من شعبنا أن يكون أميناً على أبطاله، وألا يسمح للعدو بالتفرد بهم.. سنواصل طريقنا ونقول لأسرانا: إن وعد الحرية دين في رقابنا".

وذكر أن المتغيرات اليوم وما يشهده العدو من تراجع "يصب في خدمة قضيتنا وهدفنا"، مؤكدًا أن أبطال عملية "جلبوع" أثبتوا أن "الحياة والحرية قرار".

ونظمت حركة الجهاد الإسلامي في غزة اليوم الاثنين مسيرة شعبية حاشدة احتفالا بانتزاع الاسرى الفلسطينيين الستة حريتهم عبر حفر نفق في سجن الجلبوع شمالي فلسطين المحتلة.



