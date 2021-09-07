حزب الله: تحرر الأسرى الفلسطينيين الستة إنجاز نوعي يشكل صفعة للاحتلال وفشلا لأجهزته

بارك حزب الله في بيان له الاثنين “للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة نجاح مجموعة من المقاومين الأسرى بالتحرر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا في شمال فلسطين المحتلة”.

موقع تابناك الإخباري_ورأى حزب الله في "نجاح مجموعة من المقاومين الأسرى بالتحرر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصيناً في شمال فلسطين المحتلة"، "دليل إضافي على حيوية الشعب الفلسطيني وذكائه وصبره وجهاده المتواصل لتحرير أرضه وأسراه".

وعدّها الحزب "فرصة لتسليط الضوء مجدداً على قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وفضح الممارسات التعسفية والانتهاكات الخطيرة بحقهم".

ونجح ستة أسرى فلسطينيين، صباح اليوم الإثنين، بالفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، عبر نفق حفروه، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية.

ومن بين الأسرى الفارين أسير ينتمي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والبقية للجهاد الإسلامي، أحدهم حاول الهروب بذات الطريقة سابقا.

ويقضي أغلب الأسرى أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وجميعهم من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية.