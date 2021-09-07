قوات جبهة بنجشير تعلن انسحابها إلى الجبال وتتوعد طالبان بحرب عصابات

قالت قوات جبهة بنجشير المناهضة لطالبان إنها عدلت منحى حربها مع الحركة وأكدت تغيير تكتيكاتها لحرب عصابات.

موقع تابناك الإخباري_وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم قوات جبهة بنجشير، علي ميسم نزاري، إن قواتهم في بنجشير "تغير تكتيكاتها".

وأوضح المتحدث أنهم الآن ينسحبون إلى الجبال، ومن هناك سيواصلون المواجهة، وستتحول المواجهات إلى حرب العصابات مع طالبان.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن قائد جبهة قوات بنجشير أحمد مسعود أن "المقاومة مستمرة بالقتال ضد طالبان في بنجشير"، داعيا جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد طالبان.

يذكر بأنه تمثل ولاية بنجشير الجبلية معقلا لقوات الجبهة المناهضة لطالبان بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكري والسياسي من أصل طاجيكي، المناهض لطالبان، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابول.

وقالت حركت طالبان اليوم إنها سيطرت على كامل الوادي، ونشرت صورا لسيطرتها على مدخل الولاية وعلى ضريح أحمد شاه مسعود.