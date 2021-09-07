زعيم حزب العدالة والتنمية يدعو طالبان لإشراك النساء والعرقيات في الحكومة

قال زعيم حزب العدالة والتنمية الأفغاني سيد جواد حسيني في مؤتمر صحفي في كابول اليوم إن فراغ السلطة يشكل تهديدا خطيرا لوحدة أراضي البلاد ويخلق العديد من التحديات أمام المجتمع.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف حسيني أن حركة طالبان يجب أن تنهي هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن "من أجل تجنب المزيد من خيبة الأمل".

وشدد زعيم حزب العدالة والتنمية على أن حركة طالبان "يجب أن تشكل حكومة شاملة وتشاركية تعكس الإرادة الوطنية، مع مشاركة جميع المجموعات العرقية وكذلك النساء".

ووفقا له، فقد أظهرت تجربة السنوات الـ 21 الماضية أن السياسات الفردية والعرقية في أفغانستان لا تنجح وأنه لا يجوز تهميش المجموعات العرقية الأخرى في العملية السياسة.

وشدد حسيني على ضرورة أن تنظر طالبان في الاعتراف بالمذهب الشيعي في الدستور الجديد والتشاور مع علماء الشيعة في تشكيل الحكومة.

وفي الوقت نفسه دعا إلى استمرار المساعدات الإنسانية الخارجية لأفغانستان، قائلا إن الناس في أمس الحاجة إليها الآن.