الجهاد: نفق الحرية هو عنوان لفلسطين وللمقاومين

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل "إن نفق الحرية الذي حفره الأبطال الستة هو عنوان لفلسطين وللمقاومين الفلسطينيين".

وفي تصريح لموقع تابناك للأخبار، أضاف المدلل، " لا يمكن للسجان أن يكسر إرادة المقاومين والأسرى، ولا يمكن بأدوات تعذبيه أن يكسر همة المقاتل لدى هؤلاء الفلسطينيين".

وتابع، "الأبطال الستة حددوا اليوم معالم المعركة مع العدو الصهيوني منذ بداية حفر نفق الحرية، إلى نهاية الاشتباك نحو الانتصار أو الشهادة".

هذا وتمكن 6 أسرى فلسطينيين فجر اليوم الاثنين، من الهروب من سجن جلبوع قرب مدينة بيسان المحتلة عبر نفق يمتد لأمتار عدة خارج السجن والذي يعتبر من أكثر السجون الاسرائيلية تحصينًا.