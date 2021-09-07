والد اسيرين يبارك هروب القادة من سجن جلبوع: سعداء جدا وكل التحية للأسرى بالسجون

بارك أبو رامي عبد ربه وهو والد اسيرين فلسطينين، هروب اسرى 6 فلسطينيين اليوم الاثنين من سجن جلبوع شمالي فلسطين المحتلة.

وقال عبد ربه: نحن كأهالي اسرى سعداء جدا بهذه الخطوة من قبل الأبطال الاسرى الذين خرجوا من تحت الأرض من السجن وكسروا شوكة السجان والقضبان الحديدة والكلاب البوليسية والكاميرات، إلا أنهم خرجوا.

واضاف في تصريح لموقع تابناك: نحن سعداء جدا وفرحين جدا، لأننا عندما نسمع عن سجن جلبوع فاننا نسمع عن الرعب وعن الخيال، وعن أسلاك شائكة وعن ترسانة.

واكمل: الأبطال بإمكانيات بسيطة ومتواضعة خرجوا من تحت الأرض، وهي رسالة للسجان إن شعبنا شعب عظيم.

واردف: كل التحية للأسرى في سجون الاحتلال، وكل التحية للأبطال العارضة والزبيدي الذين كسروا شوكة هذا المجرم ونحن سعداء جدا ونأمل أن يخرج جميع أسرانا بالقوة.