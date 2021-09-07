طالبان تمنع الصحفيين من تغطية تظاهرة نسائية جديدة في مزار شريف

خرجت النساء في مزار شريف في تظاهرة اليوم الاثنين، بعد تظاهرات مماثلة في هرات والعاصمة كابول.

موقع تابناك الإخباري_ومنع مقاتلو حركة طالبان الصحافيين في مدينة مزار شريف من تغطية التظاهرة النسائية التي طالبت بمنح المرأة حقوقها وضمان مشاركتها في الحكومة المقبلة.

تعداد بازدید : 6 کد ویدیو دانلود الفيلم الأصلي <div id="video-display-embed-code_72687" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/ar/news/play/embed/56808/72687?width=400&height=300"></script></div>

ويوم السبت الماضي، اندلعت مواجهات بين عناصر من حركة طالبان وعدد من النساء احتشدن أمام قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح طفيفة.

وقالت مصادر محلية إن عناصر الحركة أوقفوا التصوير بالقوة وكانوا يحاولون تفريق التظاهرة بإلقاء قنابل الغاز على المتظاهرين.

وشهدت شوارع ولاية هيرات الأفغانية الأسبوع الماضي مظاهرات تطالب باحترام حقوق المرأة ومشاركتها في الحكومة.