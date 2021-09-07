ميركل: نريد التحدث إلى طالبان بشأن المزيد من عمليات الإجلاء

اعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رغبة بلادها بالتحدث إلى حركة طالبان بشأن كيفية إجلاء متعاقدين محليين عملوا مع ألمانيا وما زالوا في أفغانستان.

موقع تابناك الإخباري_قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا تريد التحدث إلى حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بشأن كيفية إجلاء متعاقدين محليين عملوا مع ألمانيا وما زالوا هناك.

وأضافت ميركل في تصريح صحفي أمس الاحد، "من المشجع أنه بات من الممكن معاودة استخدام مطار كابول في رحلات الإجلاء".

واعلنت إن الاتحاد مستعد للتعامل مع حكومة طالبان الجديدة في كابول لكن يتعين على الحركة احترام حقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة، وعدم تترك أفغانستان تتحول إلى قاعدة للإرهاب.

وأردفت ميركل "نريد التحدث إلى طالبان بشأن كيفية الاستمرار في نقل المواطنين الذين عملوا مع ألمانيا إلى مناطق آمنة خارج البلاد".

وأكدت أنه يجب أن يتسنى كذلك لمنظمات الإغاثة الدولية العمل على تحسين الوضع الإنساني هناك.