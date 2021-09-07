الغانم: مبادرات نيابية وحكومية وشعبية لخلق انفراجات سياسية إزاء العديد من الملفات الشائكة

اكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وجود العديد من المبادرات النيابية والحكومية والشعبية التي تستهدف خلق انفراجات سياسية إزاء العديد من الملفات الشائكة، مضيفا "وأنا متفائل في شأنها".

موقع تابناك الإخباري_وأوضح الغانم أن الاجازة البرلمانية شهدت العديد من المبادرات من عدة أطراف نيابية وحكومية، ومنها رئيس مجلس الوزراء وأطراف شعبية وقوى سياسية ونخب مجتمعية تستهدف ايجاد تفاهمات تساهم بتحقيق انفراجات للعديد من الملفات الشائكة التي كانت مثار خلاف بالسنوات الماضية.

وأشار رئيس مجلس الامة في تصريح صحفي امس الاحد إلى أن العمل كان يتم بهدوء بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن بعض الأطراف التي دائماً ما تحاول أن تعرقل أي مبادرات إيجابية.

وأكمل الغانم: لكني سعيد بأن أذكر اليوم بكل ثقة بأن هناك تقدماً كبيراً بالعديد من هذه المبادرات التي تعكس حسن نوايا القائمين عليها من أكثر من طرف.

وتابع: هناك قلة قليلة جدا تحاول عرقلة هذه المبادرات، وهذه الفئة مكشوفة لأبناء الشعب الكويتي قاطبة، وتعمل لأجندات معروفة أيضا للجميع، وستسمعون صراخهم يزداد بالفترة القادمة وقبل بداية دور الانعقاد القادم كلما تم تحقيق تقدم في هذه الملفات.

وزاد الغانم: لا أستطيع الخوض في تفاصيل هذه المرحلة، ولكن أؤكد أن كل مبادرة تستهدف خلق تفاهم واستقرار سياسي هي مبادرة مرحب بها، وأنا على الصعيد الشخصي متفائل بأن هناك انفراجات قريبة قبل بداية دور الانعقاد القادم.

وأكد أن "الانفراجات ستكون نتيجة عمل جماعي وليس عملاً فردياً، ومستعدون دائماً، وأيدينا مفتوحة وممدودة لكل من هو مخلص وصادق ومحب لهذا البلد، ويريد أن نصل إلى مرحلة استقرار تؤسس لبناء الوطن وتحقيق طموح المواطن".