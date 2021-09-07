بناء على توجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة عبر جسر جوي للسودان

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوي لعدة أيام الى السودان، أقلعت امس طائرتا نقل عسكريتين محملتين بأطنان من المساعدات، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.

موقع تابناك الإخباري_أقلعت امس الاحد طائرتا نقل عسكريتين محملتين بأطنان من المساعدات الإنسانية، تشمل كميات كبيرة من الخيام والبطانيات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية إلى السودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.

ويأتي ذلك "تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوي ممتد على مدار الأيام المقبلة الى السودان في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن"، وفق بيان رئاسي.

واشار البيان الى ان تلك المساعدات هي "تأكيدًا لمتانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والسودان، وتعبيرًا عن عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين".

وأعرب الجانب السوداني وفق البيان عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل مصر والمساندة التي تقدمها للشعب السوداني، مؤكدا أن تلك المساعدات "تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين".