وزير الخارجية يدعو إلى زيادة حجم التبادل التجاريّ مع التشيك

بمناسبة انتهاء مهام الاعمال الدبلوماسية لسفير التشيك في بغداد مارتن فيتك، استقبله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم ودعا إلى زيادة حجم التبادل التجاريّ مع التشيك.

موقع تابناك الإخباري_دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، الى زيادة حجم التبادل التجاري مع التشيك.

وذكر بيان للخارجية، ان "حسين استقبل سفير التشيك مارتن فيتك بمُناسَبة انتهاء مهامِّ عمله الدبلوماسيَّة في بغداد، حيث جرى استعراض سير العلاقات الثنائيّة بين بغداد وبراغ خلال الفترة الماضية، وآليّات تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

ودعا وزير الخارجية، إلى "أهميّة زيادة حجم التبادل التجاريّ بين البلدين، وتشجيع الشركات التشيكيّة على الانخراط في السوق العراقيَّة والاستفادة من الفرص الاستثماريّة في إعادة اعمار العراق".

من جانبه، أكد سفير التشيك، دعم بلاده "المُتواصِل للعراق في مُختلِف المجالات خصوصاً في مجال الحرب ضدَّ عصابات داعش الإرهابيّة"، مُشيداً "بالانتصارات الكبيرة التي حققها العراقيّون في حربهم ضدّ إرهابيّي داعش".