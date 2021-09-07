طالبان تعلن انتهاء الحرب رسميا والسيطرة على إقليم بنجشير

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، السيطرة على إقليم بنجشير، بعد معارك استمرت عدة أيام.

موقع تابناك الإخباري_واكد مجاهد، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "سيطرة الحركة بالكامل" على الإقليم الواقع شمال العاصمة كابل، من دون سقوط أي ضحايا في صفوف المدنيين.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان "بهذا الانتصار، خرج بلدنا بشكل كامل من مستنقع الحرب".

وتابع مجاهد إن خدمات الكهرباء، والهواتف النقالة والإنترنت ستعود في إقليم بنجشير بداية من اليوم، مضيفاً أن الحركة تمكنت من القضاء على "آخر بؤرة للإرهاب" في أفغانستان.

وطالب المتحدث باسم طالبان الدول باستمرار تقديم المساعدات لبلاده، منوهاً إلى عودة العمل لرحلات الطيران الداخلية، وإلى أن الحركة تترقب استئناف العمل لرحلات الطيران الدولية.

ونشرت الحركة صوراً لمقاتليها أمام مقر حاكم الولاية الشمالية، كما نشرت صوراً لعلمها منصوباً فوق مبنى المقرّ.