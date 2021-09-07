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3.6 مليون طالب سوري يعودون إلى مدارس

أعلنت وزارة التربية السورية انطلاق العام الدراسي الجديد بمختلف مناطق البلاد، حيث توجه أكثر من 3.6 ملايين طالب وتلميذ من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم يرافقهم نحو 300 ألف مدرس ومعلم.
رمز الخبر: ۵۶۷۹۹
تأريخ النشر: 06 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ودعا وزير التربية السوري دارم طباع جميع المدراء والمدرسين إلى الالتحاق بالعملية التعليمية و"البدء بالتعليم وفق المنهاج الوطني، وتكريس مبدأ التعليم كواجب وطني مقدس من أجل الإسهام في عملية التطوير والتحديث"، مشددا على ضرورة عدم التنازل عن حق التعليم والتعلم والالتزام بتدريس المنهاج الوطني الذي يحمل قيم المجتمع السوري.

وأكد الوزير طباع خلال تصريحات صحفية عقب مشاركته بمهرجان افتتاح العام الدراسي الجديد الذي أقيم في مدينة حلب شمال سوريا، أن الوزارة وجهت ندائها لكل المدرسين والطلاب في كل مناطق البلاد للالتحاق بالمدارس الوطنية التي تدرس المنهاج الوطني المعتمد، حتى في الجزء الشمالي الشرقي لسوريا الخاضع لسيطرة قوات كردية ومناطق إدلب.

وأضاف الوزير طباع "لايجوز لأحد أن يحتل المدارس ويدرس فيها منهاجاً غير المنهاج الوطني السوري، ويفرض على الطلاب السوريين هوية غير هويتهم الوطنية".

وسجلت محافظة حلب توافد مايقارب الـ654 ألف طالب وطالبة إلى مدارس المحافظة البالغ عددها 1705، بزيادة 75 مدرسة أعيد ترميمها خلال هذا العام في مناطق المدينة والريف، وأدخلت الخدمة للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

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