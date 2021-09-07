القصر الجمهوري يُنكّس أعلامه حدادًا على وفاة الشيخ عبد الأمير قبلان

تم اليوم الإثنين تنكيس الاعلام في القصر الجمهوري ببعبدا، حدادًا على وفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ عبد الامير قبلان، الذي وافته المنية مساء السبت الماضي بعد صراع مع المرض.

موقع تابناك الإخباري_وجاء تنكيس الاعلام تنفيذاً للمذكرة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء والتي قضت بإعلان الحداد الوطني واقفال الادارات الرسمية والمؤسسات العامة وتنكيس الاعلام حدادا على رحيل الشيخ قبلان.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، يصلى على جثمان الراحل الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 7 أيلول/سبتمبر 2021، من مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، طريق المطار القديم، ويشيَّع الى مثواه الأخير في روضة الشهيدين.

وغيّب الموت رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان عن 85 عاما بعد صراع مع المرض.