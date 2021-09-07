فلسطينيون يوزّعون الحلوى ابتهاجا بانتزاع 6 أسرى لحريتهم من سجن جلبوع

وزّع فلسطينيون في قطاع غزة، الحلوى في الشوارع العامة، ابتهاجا بهروب 6 أسرى من سجن جلبوع الإسرائيلي صباح الإثنين، عبر نفق حفروه يمتد إلى خارج السجن.

موقع تابناك الإخباري_وسادت أجواء من الفرحة في الشوارع والساحات العامة، حيث ردد الفلسطينيون "تكبيرات العيد"، احتفاء بنجاح عملية هروب الأسرى.

وجاء توزيع هذه الحلوى بتنظيم من حركة الجهاد الإسلامي، التي ينتمي إليها 5 أسرى من الذين نجحوا بالهروب، بينما ينتمي السادس إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.

ورفع المحتفلون لافتات كُتب على بعضها "الهروب الثاني الكبير من سجون العدو الصهيوني"، فيما دُوّن على بعض اللافتات أسماء الأسرى الذين نجحوا في انتزاع حريتهم.

وتبادل الفلسطينيون التهاني بهروب الأسرى من السجن الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي عن فرار 6 أسرى من سجن جلبوع، شمالي فلسطين المحتلة.