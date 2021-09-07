الملك وولي العهد يلتقيان شيوخ ووجهاء وممثلي المجتمع المحلي في محافظة الكرك

خلال لقائه مع شيوخ ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة الكرك، اكد الملك الاردني عبدالله الثاني ان دور الأردن في المنطقة كان وسيبقى مركزياً ومحورياً سياسيا واقتصاديا. كما اكد اهمية تطوير الوضع الاقتصادي بأقصى سرعة بالتزامن مع محاربة الوباء بجدية. وقال: كلفت الحكومة بالتركيز على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

التقى الملك الاردني عبدالله الثاني، امس الأحد، شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة الكرك، ضمن النهج التواصلي مع مختلف أبناء الشعب.

وأعرب الملك، خلال اللقاء الذي حضره ولي العهد الأمير الحسين، عن اعتزازه بأبناء محافظة الكرك، وسعادته بمواصلة زياراته الميدانية ولقاء الأهل في مختلف محافظات البلاد، وذلك بعد الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

ولفت إلى أن بدء عودة الحياة إلى طبيعتها يستدعي الالتزام بأخذ لقاح فيروس كورونا لمن لم يحصل عليه، خصوصاً طلبة المدارس والجامعات، مؤكداً أهمية تطوير الوضع الاقتصادي بأقصى سرعة بالتزامن مع محاربة الوباء بجدية.

واعلن الملك أنه كلف الحكومة بالتركيز على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل بجهد أكبر لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات عليه.

وشدد على أهمية التركيز على السياحة لمساهمتها الكبيرة في الاقتصاد، مبيناً أهمية استفادة الكرك من "ميزاتها التصنيعية والزراعية والسياحية، خاصة السياحة الدينية لكي تنعكس إيجاباً على أبناء المحافظة".

وأكد أن دور الأردن في المنطقة كان وسيبقى مركزياً ومحورياً، لافتاً إلى وجود "تعاون قوي بين الأردن ومصر والعراق سياسياً، فيما الهدف أن يتم تطوير الأمور اقتصادياً وبالتعاون مع الأشقاء في الخليج".