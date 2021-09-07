مترجم: درس في حدود القوة: انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان

إعداد: شيمون شتاين / إلداد شافيت

المصدر: معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي

صدمت صور استيلاء طالبان على كابول وهروب الأفغان المذعورين للنجاة بحياتهم المجتمع الدولي. هل سيؤثر فشل الولايات المتحدة الأمريكية في بناء الدولة بعد عشرين عامًا في أفغانستان على العالمية أو على نيتها في الانسحاب من مناطق أخرى في الشرق الأوسط؟ لماذا يجب على اسرائيل أن تولي اهتمامًا خاصًا للأحداث في أفغانستان؟

إن المرارة التي خلفها الانسحاب الفوضوي لقوات الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان، وانهيار الحكومة والجيش الأفغانيين، واستيلاء طالبان على السلطة، دليل على فشل جهود بناء الدولة الأمريكية على طول الطريق. إنهاء الحملة في أفغانستان فور تحقيق هدفها الأول، دون محاولة إعادة تشكيل البلد، كان من شأنه أن يجنب الولايات المتحدة الإحراج الذي زادته تعقيدات الانسحاب وخطر أن تصبح أفغانستان مرة أخرى دولة غير مستقرة وقاعدة لتصدير الإرهاب. على المدى القصير، تضررت صورة أمريكا ومصداقيتها، وسوف يسعى العديد من الفاعلين الدوليين إلى استخدام ذلك لتعزيز مصالحهم الخاصة. لكن، لم يتضح بعد ما إذا كان الانسحاب سيترجم كتحدٍ استراتيجي طويل الأمد. بالنسبة لإسرائيل، من المهم دراسة تأثير ذلك على المنظمات الإسلامية المتطرفة وعلى الدافع الإيراني لإخراج الولايات المتحدة من العراق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة التي ترى بها الولايات المتحدة دور إسرائيل في الشرق الأوسط في ضوء التغييرات في انتشارها الإقليمي لها أهمية كبرى.

يتكشف الانسحاب المخطط لقوات الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان، والذي لا يزال جاريًا، في ظل مشاهد قاتمة للاستيلاء السريع على البلاد من قبل طالبان، بعد القيادة الأفغانية، وقبل كل شيء جيشها، الذي كانوا مدربين ومجهزين لسنوات عديدة بتكلفة بلايين الدولارات، لم يحرك ساكنًا لعرقلة هذا التطور. أثار التسلسل السريع والفوضوي للأحداث على الفور أسئلة داخل الولايات المتحدة وخارجها حول ما إذا كانت هذه الأحداث حتمية، أو ما إذا كانت تعكس فشل القيادة، وقبل كل شيء الاستخبارات. كان هذا مهمًا بشكل خاص في سياق البيان الحازم الذي أدلى به الرئيس جو بايدن في أوائل يوليو، والذي بموجبه سينجح الجيش الأفغاني في مقاومة طالبان، مما يقلل من فرصهم في الاستيلاء على السلطة في البلاد.

حتى لو كانت هذه "مفاجأة" استخباراتية، كان لدى الإدارة الأمريكية الوقت الكافي للتحضير لانسحاب منظم لجميع قوات الناتو بحلول الموعد الرسمي والرمزي في 11 سبتمبر، ولتجنب الانطباع بالفرار، مع إجلاء الأفغان في الوقت المناسب الذين تعاونوا مع الأمريكيين وحلفائهم أثناء وجودهم في البلاد كجزء من الاستعدادات لهذا الإخلاء و "اليوم التالي"، كان بإمكان الولايات المتحدة تنسيق تحرك إقليمي مع الدول المجاورة، ولا سيما باكستان، والصين، والهند، وروسيا، وتركيا، من أجل تقليل خطر تحول أفغانستان مرة أخرى الى بلد غير مستقر ومصدر للإرهاب، والاستعداد للعواقب الإنسانية والسياسية والاقتصادية لانتهاء الوجود الأمريكي.

وتكثر التساؤلات حول عدم استعداد الولايات المتحدة لسلوك القيادة الأفغانية وطالبان في الأيام التي سبقت الانسحاب. سؤال مهم آخر يتعلق بمدى تحقيق "الهروب" الأمريكي في أفغانستان، والذي استمر 20 عامًا، لأهدافه. غزت الولايات المتحدة أفغانستان لإلحاق ضرر كبير بالقاعدة، بهدف ثانوي هو "بناء الدولة" على غرار الديمقراطية الغربية. بينما تحقق الهدف الأول إلى حد كبير (بما في ذلك تصفية بن لادن عام 2011)، فشلت الولايات المتحدة في تحقيق هدفها الثاني، ولنفس أسباب فشلها في العراق. توضح هذه الإخفاقات الاستخدام غير المجدي للقوة لفرض تغييرات في القيمة السياسية والمؤسسية على المجتمعات غير المستعدة لها، لا سيما على المدى القصير.

على أي حال، حتى لو كانت الصور المنبثقة من أفغانستان غير سارة للإدارة، والتطورات صدمت قادة السياسة الخارجية الأمريكية، فإن قرار الرئيس بايدن بالانسحاب كان حتميًا، لأنه لم يعكس فقط فهمه لحدود سلطة الولايات المتحدة، لكنه نفذ أيضًا نوايا أسلافه - الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب. علاوة على ذلك، فإن الاتفاقية التي وقعتها إدارة ترامب مع طالبان (والتي لم تنفذها المنظمة) تعكس فهمًا بأن طالبان شريك شرعي. تحافظ إدارة بايدن، ودول أخرى بما في ذلك الصين وروسيا وإيران، على حوار مع المنظمة في محاولة للتأثير على سلوكها داخل أفغانستان وخارجها.

علاوة على ذلك، فإن انتهاء وجودها في أفغانستان سيجعل من السهل على الولايات المتحدة توجيه الاهتمام والموارد إلى ما تصفه الإدارة بأنه التحدي الرئيسي لها. في يوليو 2021، مع الانسحاب من أفغانستان، وفي إطار الحوار الاستراتيجي مع العراق، أعلن الرئيس بايدن أنه بحلول نهاية العام، ستنهي الولايات المتحدة مهامها القتالية في العراق، والقوات المتبقية في العراق. ستركز البلاد على تقديم المشورة وتدريب القوات المحلية. ربما لن يتغير هذا القرار، حتى في ضوء الصور من أفغانستان، رغم أنها قد تؤثر على الاستعدادات للانسحاب. علاوة على ذلك، على عكس أفغانستان، فإن تقليص الوجود الأمريكي في العراق يأتي بموافقة وتعاون كامل من القيادة العراقية.

من السابق لأوانه تقييم جميع تداعيات الأحداث الأخيرة المتعلقة بأفغانستان في سياق الديناميكية الدولية التي بدأت تتكشف منذ بداية ولاية الرئيس بايدن، وقبل كل شيء في ضوء طموحه لإعادة الولايات المتحدة إلى موقع الأسبقية. على المدى القصير، ستضر الأحداث بالتأكيد بصورة الولايات المتحدة كقوة عظمى وإيمان حلفائها باستعدادها لتقديم المساعدة لهم في أوقات الأزمات. حتى مع سعي طالبان لتأسيس حكمهم بسرعة في جميع أنحاء أفغانستان، فمن المرجح أن يحتفلوا هم والقاعدة بانتصارهم على قوة عالمية، والتي سيقدمونها من حيث الإنجاز الديني الإسلامي. قد يحاول العديد من الجهات الفاعلة الدولية اختبار قوة وتصميم الولايات المتحدة والبحث عن فرص لاستغلال هذه الضربة لصورتها من أجل تعزيز مصالحهم الخاصة. ومع ذلك، لم يتضح بعد إلى أي مدى سيتم ترجمة الفشل الأمريكي الحالي إلى تحدٍ استراتيجي طويل الأمد يمكن أن يهدد بشكل خطير موقف الولايات المتحدة.

من بين أمور أخرى، هناك احتمال متزايد بأن يكون جيران أفغانستان، وخاصة الصين والهند وإيران، وكذلك روسيا، التي تضم طاجيكستان في ساحتها الخلفية، مهددة بسبب عدم الاستقرار في أفغانستان. إن الخطر من أن توجه طالبان انتباهها إليهم سيجبرهم على استثمار موارد أكبر من ذي قبل في التعامل مع هذه التهديدات. من ناحية أخرى، فإن التطورات في هذا الاتجاه تخدم المصالح الأمريكية بشكل خاص والمصالح الغربية بشكل عام. في الواقع، عند شرح الانسحاب، شدد الرئيس بايدن على أن الصين وروسيا ترغبان في بقاء الولايات المتحدة في أفغانستان من أجل إضعافها. وعليه، فإن عقد مؤتمر إقليمي برعاية الأمم المتحدة من شأنه أن يساعد جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتعزيز التنسيق المتبادل والتأكد من أن رحيل القوات الأمريكية لا يقوض الاستقرار في المنطقة المحيطة بأفغانستان، لا سيما من خلال معالجة الآثار الإنسانية والأمنية والسياسية والاقتصادية لهذه الخطوة. نأمل أن تخضع جميع المساعدات المقدمة لأفغانستان لظروف تمنع أي حكومة أفغانية محتملة من إعادة البلاد إلى ملاذ للمنظمات الإرهابية.

بالنسبة لإسرائيل، من المهم دراسة التطورات على ثلاثة مستويات:

التأثير على دوافع المنظمات الإرهابية : إن الاستيلاء السريع على السيطرة من قبل طالبان والترويج للسرد الذي تسببوا فيه عن الفشل الأمريكي يمكن أن يقوي دافع المنظمات الإرهابية المتطرفة لتعزيز أنشطتها في الساحة العالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط. ضد أهداف إسرائيلية. ومع ذلك، تلعب الولايات المتحدة دورًا صغيرًا فقط في الحرب ضد الجماعات الإرهابية المعادية لإسرائيل، وبالتالي فإن الانسحاب من أفغانستان ربما لن يغير بشكل كبير كيفية تقييم هذه الجماعات للوضع وأهداف أنشطتها.

سلوك إيران الإقليمي: التطورات في أفغانستان تضع إيران في موقف صعب. ترى في الانسحاب الأميركي تطوراً إيجابياً على صعيد المصالح الإيرانية في نهاية الوجود الأميركي في الشرق الأوسط. وتأمل طهران أن تكون المرحلة المقبلة في العملية هي الانسحاب من العراق. من شأن هذا التطور أن يحسن بشكل كبير أمن الفناء الخلفي لإيران ويمنحها أيضًا "انتقامًا استراتيجيًا" لمقتل قاسم سليماني. سيعزز هذا النهج الرواية الإيرانية القائلة بضرورة ممارسة ضغوط أكبر على الأمريكيين من أجل "إقناعهم" بتنفيذ رغبتهم في مغادرة العراق. من ناحية أخرى، إذا طُلب من إيران زيادة تدخلها في أفغانستان (وهو ما لا يبدو مرجحًا في الوقت الحالي) ، فستحتاج إلى موارد (خاصة من الحرس الثوري) ربما لا تملكها.

علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة: على الرغم من الصور التي يتم تفسيرها على أنها هروب أمريكي من أفغانستان، لا يتوقع أن تغير الإدارة الأمريكية سياستها في الانسحاب مما تعتبره صراعات عسكرية "لا نهاية لها" ، بما في ذلك عملية تقليص وجودها العسكري في الشرق الأوسط. يعتقد اللاعبون الرئيسيون في المنطقة أن الشرق الأوسط يفقد أهميته في مجموعة اعتبارات الأمن القومي الأمريكي، مما يؤدي إلى تراجع الرغبة الأمريكية في استثمار الموارد الاقتصادية والعسكرية في المنطقة، وهذا يلزمهم بتحديث تقييماتهم وسلوكهم. قد يؤثر هذا الفهم أيضًا على كيفية تقييمهم لدرجة الدعم الذي ستمنحه الولايات المتحدة لإسرائيل في مواجهة التحديات الإقليمية. علاوة على ذلك، من الناحية الموضوعية، يجب على إسرائيل أن تخطط لتحركاتها على أساس فهم أنه حتى لو كانت الإدارة صادقة في تعاطفها ودعمها لإسرائيل، فلا تزال هناك فرصة ضئيلة في أن تكون مستعدة في المستقبل لاستثمار الموارد العسكرية للتعامل مع التحديات في المنطقة، بما في ذلك التحدي الإيراني. ومع ذلك، فإن الاتجاه نحو الانسحاب من الشرق الأوسط قد يعزز في الواقع تقييم الإدارة لقيمة إسرائيل كدولة يمكن أن تساعدها في الحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة وتعزيزها.