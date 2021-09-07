"حزب الله العراق": عصابات داعش تدار بشكل مباشر من المخابرات السعودية والإماراتية

وشدد على أنه يجب على قيادات الحشد الشعبي وبالأخص في المناطق الشمالية أن يأخذوا زمام المبادرة بما يحفظ أرواح المجاهدين، وأن "يكونوا يقظين لما يحاك من مؤامرات أميركية صهيونية".

أكدت كتائب حزب الله، مساء أمس الأحد، أن عصابات داعش في المنطقة تدار بشكل مباشر من قبل المخابرات السعودية والإماراتية.

وقال المسؤول الأمني للكتائب أبو علي العسكري: "نعزي الإخوة في الشرطة الاتحادية باستشهاد كوكبة من أفرادها إثر الهجوم الإجرامي الغادر من قبل عصابات التكفير الداعشي على نقطة عسكرية في قرية تل سطيح في كركوك".

كما أضاف أن "عصابات داعش تدار بشكل مباشر من قبل المخابرات السعودية والإماراتية وهذا معلوم للأجهزة المختصة، والمتساهل معها يعد مشاركاً في تلك الجرائم".

ولفت المسؤول إلى أنه "في كركوك وأطراف نينوى تسهل ميليشيا البيشمركة حركة وعمل العصابات الإجرامية"، قائلاً: "لذا يجب الضغط المركز عليها لإجبارها على وقف دعم التكفيرين".

وشدد على أنه يجب على قيادات الحشد الشعبي وبالأخص في المناطق الشمالية أن يأخذوا زمام المبادرة بما يحفظ أرواح المجاهدين، وأن "يكونوا يقظين لما يحاك من مؤامرات أميركية صهيونية".

وأضاف العسكري: “وفي الختام نشد على أيدي إخوتنا بالجهاد أنصار الله في اليمن لتوجيههم ضربات نوعية ضد مملكة الشر السعودية، وتحقيق أضرار مباشرة في البنى التحتية، ولاسيما في منابع الطاقة التي تمثل الشريان الأساسي لرفد الجماعات الإجرامية بالمال والسلاح، والسلام على عباد الله الصالحين".

المصدر: المیادین