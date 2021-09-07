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الميزان التجاري الايراني يسجل فائضا بنسبة 1.263 مليار دولار

واضاف العراق جاء ثانيا بـ 1.083 مليون طن و346 مليون دولار والامارات ثالثا بـ 734 الف طن و285 مليون دولار.
رمز الخبر: ۵۶۷۸۳
تأريخ النشر: 06 September 2021

أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية عن تسجيل الميزان التجاري للسلع غير النفطية فائضا بواقع 1.263 مليار دولار خلال الشهر الخامس من السنة المالية المنتهي 20 اغسطس/آب 2021.

وأوضح " روح الله لطيفي" في تصريح اليوم الاثنين، أن حجم التجارة الخارجية للسلع غير النفطية في الشهر الخامس بلغت 8.452 مليون طن بقيمة 5.378 مليار دولار.

وأشار أن حصة الصادرات من الميزان التجاري في هذا الشهر بلغت 7.142 مليون طن بقيمة 3.323 مليار دولار، في مقابل 1.310 مليون طن واردات بقيمة 2.055 مليار دولار.

لطيفي بيّن أن الصادرات انخفضت في الشهر الخامس من السنة المالية، 14 بالمئة حجما وزادت 9 بالمئة على اساس سنوي، وأن الصين تصدرت الدول المستوردة بـ 2.436 مليون طن بقيمة 1.505 مليار دولار.

واضاف العراق جاء ثانيا بـ 1.083 مليون طن و346 مليون دولار والامارات ثالثا بـ 734 الف طن و285 مليون دولار.

ولفت المتحدث أن تركيا حلت بالمرتبة الرابعة في الاكثر الاسواق استيرادا للسلع الايرانية بـ 362 الف طن بقيمة 184 مليون دولار وافغانستان خامسا بـ 364 الف طن و127 مليون دولار.

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