مسؤول: زيادة بنسبة 54 % في مجال التبادل التجاري بين ايران والامارات

واوضح، ان العراق والامارات وتركيا وافغانستان، شكّلت على الدوام خلال الفترةى الاخيرة وجهات لتصدير السلع الايرانية، بينما احتلت الصادرات الاماراتية والتركية الى ايران المركز الاول بين سائر الدول.

قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية "سيد روح الله لطيفي" : ان حجم التبادل التجاري خلال الاشهر الخمس الاولى من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2021)، بلغ 9 ملايين و500 الف طن، وبما يعادل 7 مليارات و303 ملايين دولار؛ مسجلا زيادة بنسبة 54 في المائة من حيث قيمة السلع و24 في المئة من حيث الوزن، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واكد لطيفي خلال تصريحاته اليوم السبت، ان "التركيز على التعاون مع دول الجوار، لطالما شكل اولوية سياسية وامنية واقتصادية بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية، وانطلاقا من هذه الرؤية فقد شاهدنا خلال السنوات الاخيرة نموا في مجال التبادل التجاري مع هذه البلدان".

واوضح، ان العراق والامارات وتركيا وافغانستان، شكّلت على الدوام خلال الفترةى الاخيرة وجهات لتصدير السلع الايرانية، بينما احتلت الصادرات الاماراتية والتركية الى ايران المركز الاول بين سائر الدول.

واضاف : ان دولة الامارات استوردت من ايران خلال الشهور الخمسة الماضية من العام الحالي، ما يبلغ 5 ملايين و7 الالاف طن؛ بقيمة مليار واحد و912 ملايين دولار؛ مبينا ان هذه الاحصائية تشير الى زيادة بواقع 23 في المئة من حيث قيمة الصادرات الى هذا البلد مقارنة بالعام الماضي.