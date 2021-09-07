مصدر مسؤول: عالمان ايرانيان على قائمة ابرز الباحثين في العالم

ولفت نجاديان انه، بهذه النتيجة فقد بلع اجمالي عدد الاساتذة الايرانيين من جامعة جندي شابور، المدرجة اسماؤهم على قائمة افضل العلماء عالميا، 7 اساتذة لحد الان.

اعلن مركز الاستشهادي العالمي للتصنيف العلمي (ESI)، ان اثنين من اعضاء هيئة التدريس بجامعة "جندي شابور" الايرانية (الواقعة في مدينة اهواز بمحافظة خوزستان –جنوب غرب) اضيفا الى قائمة افضل العلماء عالميا.

وقال رئيس جامعة جندي شابور "فرهاد نجاديان" : انه بحسب أخر تقرير صادر عن مؤسسة ESI للتصنيف العلمي، فقد تم ادراج اسم كل من "الدكتور مهدي سياح" (استاذ قسم علم النفس) و"الدكتور علي اكبر بابائي" (استاذ قسم البيئة) لهذه الجامعة، على قائمة العلماء الا كثر تفوقا في العالم.

ولفت نجاديان انه، بهذه النتيجة فقد بلع اجمالي عدد الاساتذة الايرانيين من جامعة جندي شابور، المدرجة اسماؤهم على قائمة افضل العلماء عالميا، 7 اساتذة لحد الان.

واكد، ان جامعة جندي شابور لم تتوقف عن مواصلة مشاورها العلمي والبحثي، بالرغم من الظروف الراهنة والتحديات الناجمة عن جائحة كورونا، بل دأبت على تطوير منظومة السلامة الصحية والارتقاء بالمستوى العلمي للبلاد.