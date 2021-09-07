العراق: استقبال 30 الف زائر ايراني في مراسم الاربعين

واشترطت اللجنة، ان يتوجه هؤلاء الزوار عبر الرحلات الجوية الى المطارات الدولية في العراق؛ حاملين معهم شهادات صحية بشأن خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا، والتي لم يمض على اصدارها اكثر من 72 ساعة فقط.

اعلنت "اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية"، عن قرارها خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم الاحد، مع رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، على استقبال 30 الف زائر ايراني فقط خلال مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) لهذا العام.

واوضحت اللجنة في بيان لها اليوم: ان اجمالي عدد الزوار الاجانب الذين سيشاركون في مراسم الاربعين لهذا العام، يبلغ 40 الف شخص؛ بما يشمل 30 الف زائر ايراني و10 الاف زوار اخرين من سائر البلدان العربية وغير العربية.

واشترطت اللجنة، ان يتوجه هؤلاء الزوار عبر الرحلات الجوية الى المطارات الدولية في العراق؛ حاملين معهم شهادات صحية بشأن خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا، والتي لم يمض على اصدارها اكثر من 72 ساعة فقط.

وافاد مراسل "ارنا" من بغداد، ان لجنة الصحة والسلامة العراقية العليا، لم تقدم في بيانها اي تفاصيل بشان سبل استصدار تاشيرات الاربعين؛ غير ان المسؤولين الايرانيين في العراق طالبوا بأصدارها في بلد المنشأ (السفارة العراقية لدى ايران والقنصليات التابعة لها).