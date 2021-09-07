رئيسي يعيّن مستشارا ومساعدين له في الشؤون الاقتصادية والتنفيذية

ويحمل فرهاد رهبر البالغ من العمر 62 عاما شهادة الدكتوراه في الاقتصاد النظري وتولى فيما سبق مسؤوليات عدة وهي رئاسة منظمة الادارة والتخطيط ورئاسة الجامعة الاسلامية الحرة ورئاسة جامعة طهران.

اصدر الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي 3 قرارات عيّن بموجبها مستشارا ومساعدين له في الشؤون الاقتصادية والتنفيذية.

واصدر قرارا عيّن بموجبه عادل آذر مستشارا لرئيس الجمهورية ورئيس المؤسسة العليا للتعليم والابحاث بمنظمة الادارة والتخطيط.

ويحمل عادل آذر البالغ من العمر 55 عاما شهادة الدكتوراه في الادارة وهو استاذ جامعي وكان نائبا في مجلس الشورى الاسلامي ورئيسا لمركز الاحصاء ورئيسا لديوان الحسابات في البلاد.

ووفق قرار آخر عيّن رئيس الجمهورية، فرهاد رهبر مساعدا له في الشؤون الاقتصادية.

ويحمل فرهاد رهبر البالغ من العمر 62 عاما شهادة الدكتوراه في الاقتصاد النظري وتولى فيما سبق مسؤوليات عدة وهي رئاسة منظمة الادارة والتخطيط ورئاسة الجامعة الاسلامية الحرة ورئاسة جامعة طهران.

كما عيّن رئيس الجمهورية، صولت مرتضوي مساعدا له في الشؤون التنفيذية.

ويحمل مرتضوي البالغ من العمر 60 عاما شهادة الدكتوراه في القانون العام وتولى فيما سبق عدة مسؤوليات وهي؛ مساعد رئيس مؤسسة المستضعفين ومساعد وزير الداخلية للشؤون السياسية ومحافظ خراسان الجنوبية ورئيس بلدية مشهد.