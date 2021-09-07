العميد قاآني: آية الله الحكيم كان رائداً في دعم الشعوب الاسلامية

ان هذا الفقيه الكبير، واصل مشواره الثوري في سبيل خدمة البشرية وتعزيز الوحدة الاسلامية والدفاع عن مدرسة اهل البيت (عليهم السلام)، وتربية المسلمين، لاسيما الشعب العراقي المظلوم.

بعث قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية، العميد اسماعيل قااني رسالة عزاء لمناسبة رحيل المرجع الديني الكبير آية الله السيد محمد سعيد الحكيم، اكد فيها بان "هذا العالم الجليل قضى عمره المبارك في سبيل الدفاع عن الاسلام والقرآن، وكان رائدا في دعم الشعوب الاسلامية".

واضاف العميد قاآني: ان هذا الفقيه الكبير، واصل مشواره الثوري في سبيل خدمة البشرية وتعزيز الوحدة الاسلامية والدفاع عن مدرسة اهل البيت (عليهم السلام)، وتربية المسلمين، لاسيما الشعب العراقي المظلوم.

واشاد قائد فيلق القدس في رسالة العزاء بالمناسبة، بالمواقف البطولية للمرجع الديني الراحل اية الله السيد محمد سعيد الحكيم، وتاريخه النضالي، في "محاربة نظام البعث المبغوض وصد الهجمة التكفيرية وجماعة داعش الارهابية وصون الاسلام المحمدي الاصيل".

وفي الختام، تقدم العميد قاآني وفقا لارنا، بالعزاء، الى مراجع الدين الأجلاء والعلماء الافاضل والحوزات العلمية لاسيما حوزة النجف الاشرف واتباع مذهب اهل البيت (عليهم السلام) والشعب العراقي الشريف ومقلدي وتلاميذ اية الله الحكيم، وذويه واسرته الكريمة.