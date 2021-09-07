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بالصورة:قاآني معزيا برحيل الحكيم

رمز الخبر: ۵۶۷۷۰
تأريخ النشر: 06 September 2021

بالصورة:قاآني معزيا برحيل الحكيم

 

موقع تابناك الإخباري_شارك قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني العميد اسماعيل قاآني في مراسم تأبين آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم بمدينة النجف الأشرف، وأشاد قاآني بدور السيد الحكيم في الكفاح ضد الاحتلال لاميركي للعراق.

شارك قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني العميد اسماعيل قاآني في مراسم تأبين آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم بمدينة النجف الأشرف، وأشاد قاآني بدور السيد الحكيم في الجهاد ضد الاحتلال لاميركي للعراق.
وقال قاآني "أن السيد الحكيم، هذا العالم المجاهد قضى عمره في الدفاع عن الشعب العراقي المظلوم، وواصل دوره الثوري والجهادي في اعوام الكفاح ضد نظام البعث المقيت وضد الاحتلال الاميركي للعراق وضد تنظيم داعش التكفيري"
ووصل العميد قاآني الى النجف أمس الاحد وزار أسرة الفقيد الراحل، وقدم التعازي لأبناء الراحل السيد رياض والسيد محمد حسن وكلاهما من فضلاء الحوزة العلمية في قم والنجف. كما زار مسجد السهلة حيث جرت مراسم التأبين الرسمية بحضور الرئاسات العراقية والشخصيات السياسية والدينية ووجهاء العشائر والمناطق وحشود شعبية.
وتوفي المرجع الديني العراقي آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، أحد المراجع الأربعة في النجف الاشرف، يوم الجمعة، عن عمر يناهز 87 عامًا متأثرا بنوبة قلبية، ودفن أمس الاحد في النجف.
والمرجع محمد سعيد الحكيم هو ابن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم وهو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحداً من كبار المرجعيات الدينية.
ولد آية الله الحكيم في عام 1936 م في مدينة النجف الاشرف، حيث بدأ تعليمه الديني في الحوزة العلمية منذ طفولته ودرس لدى السيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي، وقام السيد الحكيم بتدريس الدروس التخصصية مثل الفقه وأصول الفقه والأخلاق والتفسير.
وسجن المرجع الشيعي العراقي ثماني سنوات في عهد نظام صدام حسين ونشر 24 كتاباً في أكثر من 40 مجلداً في موضوعات مثل القضايا الفقهية وبعض القضايا الاجتماعية، كما ترجمت بعض مؤلفاته إلى لغات أخرى.


         

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