الاحتلال ينشر مشاهد أولية لفتحة النفق في سجن جلبوع التي تحرر منها الأسرى الستة

نشرت وسائل اعلام اسرائيلية صباح اليوم الاثنين مشاهد اولية لفتحة النفق في سجن جلبوع التي تحرر منها الأسرى الستة.

تعداد بازدید : 7 کد ویدیو دانلود الفيلم الأصلي <div id="video-display-embed-code_72609" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/ar/news/play/embed/56765/72609?width=400&height=300"></script></div>

موقع تابناك الإخباري_وكانت وسائل اعلام الاحتلال أكدت أن 6 أسرى من سجن جلبوع تمكنوا من الهروب من داخل الزنزانة عبر نفق يمتد لأمتار عدة خارج السجن، مبينة أن 5 أسرى هم من ابناء وقادة حركة الجهاد الإسلامي، اضافة إلى قائد كتائب الأقصى زكريا الزبيدي.

وبحسب ما نشرت سلطة السجون فقد تم التعرف على أسماء الأسرى الهاربين وهم، زكريا الزبيدي، مناضل انفيعات، محمد عريضة، يعقوب قادري، أيهم كماجة، محمد عارضة، وهم من سكان الضفة الغربية ومحكومون بأحكام تصل الى مدى الحياة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الاستنفار حول سجن جلبوع بحثًا عن الأسرى الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع، الذي يوصف بأنه أكثر السجون تحصينًا اسرائيليًا.

ولا تزال أعمال البحث جارية عنهم بعدما أغلقت الشرطة الإسرائيلية منطقة شمال فلسطين المحتلة وهي المنطقة التي يقع فيها سجن جلبوع.

من جانبها، أكدت فصائل المقاومة في فلسطين أن هروب الأسرى الأبطال من سجن جلبوع هو انتصار لإرادة وعزيمة الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم رغم الاجراءات والتعقيدات الأمنية الكبيرة في سجن جلبوع.

وأشادت الفصائل في بيانات منفصلة صباح اليوم الاثنين بالعمل البطولي للأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم رغم أنف الاحتلال الإسرائيلي.