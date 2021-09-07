السيد مرتضى السندي: الهدف من تواجد الصهاينة في البحرين أمني وعسكري بالدرجة الأولى

أدان القيادي في تيار الوفاء الإسلامي، السيد مرتضى السندي، إرسال السفير خالد الجلاهمة للكيان الاسرائيلي لاستلامه مهامه الرسمية، مؤكدا أن الجلاهمة "يمثل الخليفيين ولا يمكن في أي حالٍ من الأحوال أن يمثل شعب البحرين".

موقع تابناك الإخباري_ وفي كلمة له خلال المهرجان الخطابي للمعارضة البحرانية تحت شعار "معا نقاوم التطبيع"، الذي نظمه تيار الوفاء الإسلامي أمس السبت في مركز الإمام الخميني بمدينة قم، أشار السندي إلى أن السلطات البحرينية ترتمي في أحضان كيان الاحتلال لأنها "لا تمتلك الشرعية الشعبية ولا تمتلك القبول الشعبي وهي تحتاج للحماية الخارجية لكي توفر وتحفظ كرسيها وسلطتها".

وأضاف، "الخليفيين يرتمون في أحضان الخارجي ويقومون بدور العميل من أجل حفظ كرسيهم لأنه لا يوجد قاعدة شعبية تحميهم".

ولفت إلى أن شعب البحرين "انتفض على الخليفيين عدة مرات، وآخر ثورة هي التي كانت في الرابع عشر من فبراير ومثلت تهديداً حقيقاً للخليفي، لذلك نجد الخليفيين يركضون خلف كل من يوفر لهم الحماية لكي يبقوا على كراسيهم".

وأكد القيادي في تيار الوفاء الإسلامي بأن "الهدف من تواجد الصهاينة هو أمني وعسكري بالدرجة الأولى، بما يعني أنه يمثل تهديداً لدول الجوار المقصود منها الجمهورية الإسلامية".

وشدد على أن شعب البحرين "لن يسمح للخليفيين أن يبيعوا قضية فلسطين والقدس، ولن يسمح أن تستخدم أرض البحرين للاعتداء على دول الجوار وسيقف شعب البحرين سداً منيعا وسيواجه كل محاولات العدوان على الشعب البحريني أو البيع القضية الفلسطينية أو العدوان على دول الجوار".

وجدد السندي "اعتبار يوم الثالث عشر من سبتمبر يوم وطنياً لمقاومة التطبيع" وأكد بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح، يوم الثالث عشر من سبتمبر هو اليوم الذي أعلن فيه التطبيع بشكل علني مع الكيان الصهيوني".



