النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۸۳مشاهدات
‍ پ

السيد مرتضى السندي: الهدف من تواجد الصهاينة في البحرين أمني وعسكري بالدرجة الأولى

أدان القيادي في تيار الوفاء الإسلامي، السيد مرتضى السندي، إرسال السفير خالد الجلاهمة للكيان الاسرائيلي لاستلامه مهامه الرسمية، مؤكدا أن الجلاهمة "يمثل الخليفيين ولا يمكن في أي حالٍ من الأحوال أن يمثل شعب البحرين".
رمز الخبر: ۵۶۷۶۴
تأريخ النشر: 06 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ وفي كلمة له خلال المهرجان الخطابي للمعارضة البحرانية تحت شعار "معا نقاوم التطبيع"، الذي نظمه تيار الوفاء الإسلامي أمس السبت في مركز الإمام الخميني بمدينة قم، أشار السندي إلى أن السلطات البحرينية ترتمي في أحضان كيان الاحتلال لأنها "لا تمتلك الشرعية الشعبية ولا تمتلك القبول الشعبي وهي تحتاج للحماية الخارجية لكي توفر وتحفظ كرسيها وسلطتها".

وأضاف، "الخليفيين يرتمون في أحضان الخارجي ويقومون بدور العميل من أجل حفظ كرسيهم لأنه لا يوجد قاعدة شعبية تحميهم".

ولفت إلى أن شعب البحرين "انتفض على الخليفيين عدة مرات، وآخر ثورة هي التي كانت في الرابع عشر من فبراير ومثلت تهديداً حقيقاً للخليفي، لذلك نجد الخليفيين يركضون خلف كل من يوفر لهم الحماية لكي يبقوا على كراسيهم".

وأكد القيادي في تيار الوفاء الإسلامي بأن "الهدف من تواجد الصهاينة هو أمني وعسكري بالدرجة الأولى، بما يعني أنه يمثل تهديداً لدول الجوار المقصود منها الجمهورية الإسلامية".

وشدد على أن شعب البحرين "لن يسمح للخليفيين أن يبيعوا قضية فلسطين والقدس، ولن يسمح أن تستخدم أرض البحرين للاعتداء على دول الجوار وسيقف شعب البحرين سداً منيعا وسيواجه كل محاولات العدوان على الشعب البحريني أو البيع القضية الفلسطينية أو العدوان على دول الجوار".

وجدد السندي "اعتبار يوم الثالث عشر من سبتمبر يوم وطنياً لمقاومة التطبيع" وأكد بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح، يوم الثالث عشر من سبتمبر هو اليوم الذي أعلن فيه التطبيع بشكل علني مع الكيان الصهيوني".


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نبذة عن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا عبر نفق الحرية
الكاظمي يؤدي مراسم الزيارة لمقام الإمام علي بن أبي طالب (ع)
رابطة علماء اليمن تعزي برحيل المرجع الحكيم والشيخ قبلان
النيابة العامة تنفذ حكم الإعدام بحق قتلة الشاب عبدالله الأغبري بعد سنة على الجريمة
احتفالات في غزة بتحرر الأسرى من سجن جلبوع
جولة في أحد المراكز التابعة للجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء
الجزائر..انتخابات محلية مبكرة ذات أهمية خاصة في مناطق القبائل
أسرى التحالف في صنعاء: قادتنا يرفضون اتصالاتنا بهم لصرف مرتبات لأسرنا
بينيت: الجيش الإسرائيلي بحالة استنفار قصوى بعد عملية "جلبوع"
البطش: أي اغتيال لأبطال عملية جلبوع سيدفع الاحتلال ثمنه غاليا
أوساط الإحتلال تقر بإخفاق أمن الكيان في سجن حلبوع
صدمة إسرائيلية من نجاح ستة أسرى فلسطينيين بالهروب من سجن جلبوع الأشد تحصينا
بلينكن يتوجه إلى قطر لبحث الجهود الأمريكية بشأن أفغانستان
إطلاق حملة دولية للإفراج عن الأسيرة اسراء الجعابيص
حزب الله: تحرر الأسرى الفلسطينيين الستة إنجاز نوعي يشكل صفعة للاحتلال وفشلا لأجهزته
إنفوغرافيك:تداعيات مبادرة كسر الحصار على لبنان
بالصورة:قاآني معزيا برحيل الحكيم
المالكي وبلاسخارت يبحثان ملف الانتخابات
مهرجان يحتفي بالزهور في ثاني أقدم مدينة ملاهي في العالم
السيد رئيسي خلال اتصال مع ماكرون: طهران ترغب في توسيع العلاقات مع فرنسا
وفود سياسية وشعبية تقدم العزاء برحيل الشيخ عبد الأمير قبلان
سيرة العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان
السيد هاشم صفي الدين: إنجازات المقاومة أكبر من لبنان بكثير
زعيم العسكريين الانقلابيين في غينيا يعلن وقف العمل بالدستور
اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يعزي برحيل الشيخ قبلان
هندسة الحشد الشعبي تواصل حملاتها الخدمية في ذي قار
الملك وولي العهد يلتقيان شيوخ ووجهاء وممثلي المجتمع المحلي في محافظة الكرك
أحمد مسعود يعلن استعداده للتفاوض حال أوقفت حركة طالبان القتال والحركة ترفض
سفير دمشق لدى أرمينيا: تفعيل الرحلات الجوية بين حلب ويريفان سيساهم في دعم الاقتصاد السوري
الاحتلال ينشر مشاهد أولية لفتحة النفق في سجن جلبوع التي تحرر منها الأسرى الستة