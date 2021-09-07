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الفصائل: هروب أسرى جلبوع انتصار كبير وفشل ذريع للاحتلال

أكدت فصائل المقاومة في فلسطين أن هروب الأسرى من سجن جلبوع هو انتصار لإرادة وعزيمة الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم رغم الاجراءات والتعقيدات الأمنية الكبيرة في سجن جلبوع.
رمز الخبر: ۵۶۷۶۲
تأريخ النشر: 06 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأشادت الفصائل في بيانات منفصلة صباح اليوم الاثنين بالعمل البطولي للأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم رغم أنف الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وسائل اعلام الاحتلال أكدت أن 6 أسرى من سجن جلبوع تمكنوا من الهروب من داخل الزنزانة عبر نفق يمتد لأمتار عدة خارج السجن، مبينة أن 5 أسرى هم من ابناء وقادة حركة الجهاد الإسلامي اضافة إلى قائد كتائب الأقصى زكريا الزبيدي.

الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم قال، "إن تمكن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من انتزاع حريتهم، رغم كل الإجراءات والتعقيدات الأمنية، عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة أسرانا الأبطال، وتحديًا حقيقيًا للمنظومة الأمنية الإسرائيلية التي يتباهى الاحتلال بأنها الأفضل في العالم.

وأضاف، إن هذا الانتصار الكبير يثبت أن إرادة وعزيمة الفدائي والمقاوم والمجاهد لا يمكن أن تقهر أو تهزم مهما كانت التحديات ،وان العدو الصهيوني لم ولن ينتصر أبداً مهما امتلك من الإمكانات وأسباب القوة ،وأن الصراع من أجل الحرية مع المحتل متواصل وممتد ، داخل السجون وخارجها لانتزاع هذا الحق".

أما حركة المجاهدين فقد أكدت أن هروب الأسرى الأبطال من سجن جلبوع نصر كبير يسطره أسرى الحرية، ويؤكد على الإرادة والعزيمة الوثابة لدى أسرانا الأبطال.

وقالت المجاهدين، "إن هذا النصر هو فشل استخباري وأمني كبير يفضح زيف الهالة الأمنية التي يرسمها العدو حول قوته وقدراته الأمنية والاستخبارية".

وأشارت إلى أن هذا الهروب المبارك يحمل بشرى التحرير القادم لكافة أسرانا بإذن الله، وتعكس حالة التحدي والصمود لدى أسرانا الأبطال، مؤكدة أن هذا النصر هو عنوان المرحلة للقيادة الصهيونية الضعيفة والفاشلة التي تحكم الكيان، ويؤكد أن زوال الكيان بات قريباً.

وباركت لجان المقاومة، للأسرى حريتهم رغم أنف المحتل داعية ابناء شعبنا في كل مكان الى احتضانهم وتقديم كل الدعم والمساندة لهم.

وأكدت لجان المقاومة في تصريح لها، أن هروب الاسرى الستة من سجون الظلم الصهيوني انتصار كبير لكافة الاسرى ولشعبنا الفلسطيني المقاوم ولكل الاحرار في العالم، وصفعة قوية وفشل كبير للمنظومة الامنية الصهيونية.

وقالت، "إن سجن جلبوع تم تصميمه لمنع هروب الاسرى وكسر ارادتهم واليوم يثبت ابطال الشعب الفلسطيني ان ارادتهم وعزيمتهم اقوى من السجان الصهيوني وتعقيداته الامنية.

وأشارت إلى أن صورة نفق الحرية في سجن جلبوع سيخلدها التاريخ على انها دليل اخر على ضعف وهشاشة الكيان الصهيوني.

من جانهبا، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامةأن تحرّر الأسرى يؤكد أن ليل الاحتلال الصهيوني زائل، مضيفة أن بطولة الأسرى الذين حرروا أنفسهم رسالة بان إرادة الحرية تصنع الانتصار.


         

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