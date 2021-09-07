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تحرّر 6 أسرى فلسطينيين عبر هروبهم من سجن جلبوع الأكثر تحصيناً

تمكن 6 أسرى فلسطينيين فجر اليوم الاثنين، من الهروب من سجن جلبوع قرب مدينة بيسان المحتلة والذي يعتبر من أكثر السجون الاسرائيلية تحصينًا.
رمز الخبر: ۵۶۷۶۰
تأريخ النشر: 06 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أن هناك "استنفار عام في صفوف قوات الشرطة بحثاً عن الأسرى الفارين، وباشرت عملية تفتيش واسعة في المنطقة المكتظة بالقرى والبلدات والقريبة من الحدود مع شمالي الضفة الغربية وكذلك الأردن".

ويعتقد أن الستة حفروا نفقاً استخدموه للتحرر من سجن جلبوع، وتم الإبلاغ عن اختفائهم حوالي الساعة 4 صباحاً.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً للنفق الذي قالت إنهم حفروه وتمكنوا من خلاله الهروب، وصوراً لهويات الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الهروب.

وبحسب ما ورد عبر وسائل إعلام عبرية أيضا، فإن عمليات بحث واسعة تشارك فيها طائرات مروحية وطائرات مسيرة بهدف الوصول الى الاسرى الذين نجحوا بالهرب.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ الأسرى الذين تمكنوا من التحرر من السجن عبر نفق، هم زكريا الزبيدي، مناضل يعقوب نفيعات، محمد قاسم عارضه، يعقوب محمود قدري، أيهم فؤاد كمامجي، محمود عبد الله عارضه، والخمسة الأخيرون ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي.

وبحسب بيان لمصلحة السجون فقد أظهر الفحص الأولي أن الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة، وأن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار. كما تم الكشف عن اكتشاف فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.

وقد وصف مسؤول كبير في الشرطة حادثة هروب الأسرى الأمنيين من سجن جلبوع بأنه أحد أخطر الحوادث الأمنية بشكل عام.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها نحو 4850 أسيراً، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلاً، و540 معتقلاً إدارياً، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.


         

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