المالكي وبلاسخارت يبحثان ملف الانتخابات

موقع تابناك الإخباري_واكد المالكي، خلال لقائه اليوم الأحد ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت،حتمية الانتخابات واهميتها وضرورة ان تتمتع بالبيئة اللازمة بما يضمن نزاهتها وعدالتها لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى العراقيين، وبما يرسّخ ارادتهم الحرة في انتخاب ممثليهم بعيداً عن الضغوط والتزوير والتلاعب "، مشددا على اهمية دور المنظمة الاممية وجهودها في دعم العملية الديمقراطية وصيانتها.

واشار ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي، " ان العراق شهد خلال المرحلة الماضية عمليات اقتراع لَم تشبها عمليات تلاعب او تزوير ، باستثناء ما حصل في عام ٢٠١٨ "، مجددا الدعوة للحكومة لتوفير الامن الانتخابي وحماية مراكز الاقتراع من المزورين والمتلاعبين .

واستمع المالكي لشرح مفصل من قبل بلاسخارت حول موقفها وموقف بعثة الامم المتحدة في العراق ( يونامي ) بخصوص ما تردد عن ممارسة البعثة ضغوطاً لتأجيل الانتخابات ، مؤكدة حرصها على احترام سيادة العراق واستقلال قراره الوطني.

وجددت بلاسخارت دعم المنظمة الدولية للعراق وتعزيز عمل مؤسساته، واستمرارها بتقديم المشورة والمساعدة بما يحقق للعراقيين تطلعاتهم وآمالهم في مختلف المجالات.