سفير دمشق لدى أرمينيا: تفعيل الرحلات الجوية بين حلب ويريفان سيساهم في دعم الاقتصاد السوري

أكد سفير سوريا لدى جمهورية أرمينيا محمد حاج إبراهيم أن إعادة تفعيل الرحلات الجوية بين يريفان ومطار حلب الدولي لاينعكس فقط على تسهيل حركة نقل الركاب من وإلى المدينتين بل سيساهم أيضاً في دعم الاقتصاد السوري .

وفي تصريح لموقع تابناك للأخبار قال السفير حاج ابراهيم: " يمكن في الفترة القادمة زيادة هذه الرحلات إلى رحلتين أو ثلاث في الأسبوع الواحد حسب مستوى الحاجة للنقل لدى الجانبين، ولاسيما نقل البضائع، وكل ذلك سيكون له تأثير في تنشيط حركة المصانع في سوريا، وزيادة صادرات المنتجات السورية التي تحظى بمكانة هامة في العالم" .

وأضاف السفير، أن "عودة رحلات الطيران من مطار حلب الدولي إلى العراق والشارقة وبيروت والآن يريفان, يعطي انطباعاً يؤكد بأن مطار حلب جاهز لاستقبال الرحلات, وعاد إلى الخدمة ويشجع العديد من الشركات إلى العودة إلى هذا المطار وممارسة أعمال النقل الجوي" .

وكان مطار حلب الدولي استقبل ليل أمس أول رحلة جوية قادمة من يريفان الأرمينية إلى حلب بعد انقطاع من العام 2011 .