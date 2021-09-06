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وفود سياسية وشعبية تقدم العزاء برحيل الشيخ عبد الأمير قبلان

انقضى اليوم الاول من التعازي برحيل العلامة الشيخ عبد الامير قبلان وتاكيد على مواقفه الراسخة في وجدان اللبنانيين.
رمز الخبر: ۵۶۷۵۲
تأريخ النشر: 06 September 2021

التعازي في يومها الاول تقدمها وفد قيادي من حزب الله ضم نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم ورئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ورئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم امين.

الوفد اكد عل ما تركه العلامة الراحل من ارث جهادي وعلمي كبير يشكل نبراسا دائما للوحدة الوطنية والعمل المقاومة

حشدٌ من الشخصيات الرسمية والنيابية والدينية والامنية شارك في التعازي في مقدمهم رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اضافةً الى شخصيات دبلوماسية وفعالياتٍ بلديةٍ واجتماعية وثقافية ووفود شعبية.

المشاركون في تقدم التعازي دعوا لحفظ ما خفله الراحل في نهج التقريب بين اللبنانيين وهو ما عمل عليه طوال عمره ومسيرته.

جثمان العلامة الراحل قبلان يسجَّى في مقر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى خلال ايام التعازي الى حين موعد التشييع والدفن يوم الثلاثاء المقبل في روضة الشهيدين الغبيري على ان يستمر بعدها تقبل التعازي حتى يوم الخميس.

المصدر: قناة المنار

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