زعيم العسكريين الانقلابيين في غينيا يعلن وقف العمل بالدستور

شهدت غينيا اليوم الأحد انقلابا عسكريا وأعلن زعيم الانقلابيين مامادي دومبوي عن اعتقال الرئيس، ألفا كوندي.

موقع تابناك الإخباري_وقال زعيم الانقلابيين، وهو قائد وحدة المهام الخاصة في الجيش الغيني، مامادي دومبوي، في كلمة شريط فيديو، أن مؤيديه ألقوا القبض على الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما، مشيرا إلى أن الانقلابيين اتخذوا أيضا إجراءات أخرى، منها حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.

ودعا دومبوي، العسكريين إلى البقاء في ثكناتهم، محملا الحكومة المسؤولية عن تردي الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وإساءة العدالة وسحق حقوق المواطنين وعدم احترام المبادئ الديمقراطية وتسييس المسائل الإدارية، بالإضافة إلى الفساد.

ويأتي ذلك في أعقاب نشر فيديو يظهر الرئيس كوندي محاطا بمجموعة من العسكريين عقب اعتقاله.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع في غينيا أن الحرس الرئاسي تصدى لهجوم شنته القوات المتمردة على القصر الرئاسي.

ويأتي ذلك بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف في أنحاء متفرقة من العاصمة الغينية، مدينة كوناري وضواحيها منذ صباح اليوم.