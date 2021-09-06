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اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يعزي برحيل الشيخ قبلان

عزى اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية اليوم الأحد، برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان.
رمز الخبر: ۵۶۷۵۰
تأريخ النشر: 06 September 2021

موقع تابناك الإخباري_عزى اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية اليوم الأحد، برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان.

وجاء في بيان التعزية:

"بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضیة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

بقلوب يملؤها الايمان بالله والرضا بقضاءه تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل سماحة اية الله الشيخ المجاهد عبد الأمير قبلان (رحمة الله عليه) رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان عن هذه الدنيا الفانية.

وبإسمي وباسم جميع القنوات الإذاعية والتلفزيونية والمؤسسات الأعضاء في إتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية، وجميع الزملاء العاملين في الأمانة العامة للإتحاد والمراكز والمؤسسات التابعة لها، أتقدم بأسمى آيات التعازي والمواساة لأعضاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وجميع مراجعنا الكرام والحوزات العلمية في لبنان وأبناء الامة الاسلامية وبالأخص الشعب اللبناني العزيز وذوي الفقيد الكبير واقاربه الأعزاء بمناسبة رحيل هذا العالم المجاهد الذي كرس حياته في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم القضايا المصيرية للأمة ومساندة الشعوب المضطهدة، ونسأل الله العلي القدير أن يمن علينا جميعاً بالصبر والثبات على طريق الحق، وأن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه.

اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يعزي برحيل الشيخ قبلان

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