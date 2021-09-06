السيد رئيسي خلال اتصال مع ماكرون: طهران ترغب في توسيع العلاقات مع فرنسا

قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي: ان الحكومة الايرانية ترحب بتوسيع العلاقات مع فرنسا، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، مضيفا "اننا على استعداد للتعاون الشامل مع اوروبا بدءأ من فرنسا".

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع السيد رئيسي عصر اليوم الاحد.

ولفت رئيسي، بان الاستقلال السياسي في ايران وفرنسا يشكل رصيدا قيما لبناء علاقات متوازنة ورصينة ومستديمة بين البلدين، مشيراً، إلى ان "مصالحنا المشتركة تكمن في الحؤول دون تدخل عناصر خارجية في هذه العلاقات".

وردا على تصريحات الرئيس الفرنسي بشان مؤتمر بغداد الاخير، فقد اكد السيد رئيسي، بأن ايران وقفت على الدوام الى جانب الشعب العراقي.

وتابع ، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية انتهجت على الدوام سياسة الدفاع عن الشعب العراقي من اجل تعزيز السلام و الاستقرار في المنطقة، وتعتبر بان التعاون الاقليمي مفيد للغاية في سياق ترسيخ الامن والهدوء على صعيد المنطقة.

وحول الجهود الاقليمية والدولية الهادفة الى مكافحة الارهاب، قال السيد رئيسي : ان جماعة داعش الارهابية هي من صنع الامريكيين وتتلقى الدعم منهم، مؤكدا ان واشنطن تتحمل المسؤولية امام الراي العام العالي على خلفية تورطها في دعم داعش والارهاب الجديد.

كما استنكر سياسة بعض الدول التي تفصل بين "الارهاب الجيد والسيء"؛ مبينا ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين الارهاب برمته، ذلك اننا لا نرى اي فرق بين داعش في دمشق او في العراق او داعش خراسان".

وفي معرض الاشارة الى الوضع الافغاني، صرح بان الامريكيين ارتكبوا خطأ كبيرا في افغانستان عبر احتلالهم الذي استغرق 20 عاما دون ان يحقق اي نتيجة لشعب هذا البلد.

ومضى يقول : في ظل الظروف الراهنة ينبغي على الجميع ان يتظافروا الجمهود لبناء دولة شاملة بمشاركة كافة التيارات الافغانية والسماح لشعب افغانستان ان يقرر مصير بلاده بنفسه.

وشدد السيد رئيسي على ان سياسات امريكا والحلف الاطلسي التدخلية في افغانستان باءت بالفشل، مردفا : يتعين على التيارات الافغانية ان تتوصل الى نموذج يقبل به الشعب الافغاني بكافة مكوناته، وبذلك فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية جائزة للتعاون من اجل ترسيخ السلام ومنع الاقتتال بين الاشقاء في افغانستان.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون في إشارة لأوضاع لبنان، على ضرورة تعاون فرنسا وإيران إلى جانب حزب الله في تأليف حكومة قوية، معرباً عن أمله في أن يتم استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق النووي بمشاركة إيران



