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اعتقال رئيس غينيا بعد انقلاب عسكري

أكدت القوات الخاصة الغينية الأحد القبض على الرئيس ألفا كوندي وحل مؤسسات الدولة، وذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع صد هجوم مسلح على مقر الرئاسة.
رمز الخبر: ۵۶۷۴۶
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعلن أحد العسكريين المنقلبين على الحكم، "قررنا بعد القبض على الرئيس ... حل الدستور القائم وحل المؤسسات، كما قررنا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية".

ونشر العسكريون المنقلبون على الحكم، فيديو للرئيس كوندي مقبوضا عليه فيما رفض الفا كوندي وهو جالس على كنبة ويرتدي بنطال جينز وقميصا، الإجابة حين سئل إن كان قد تعرّض لسوء معاملة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع في بيان إنّ "المتمردين أثاروا الرعب" في كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أنّ "الحرس الرئاسي مسنوداً بقوات الدفاع والأمن، والقوات الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين".

وقالت مصادر غينية، إنه تم إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم معظم الوزارات والقصر الرئاسي وتمركز العديد من الجنود بعضهم مدجج بالسلاح حول القصر.

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