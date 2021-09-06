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الصحة اللبنانية:864 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة خلال 24ساعة

أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاحد،​ تسجيل 864 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الماضية.
رمز الخبر: ۵۶۷۴۳
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأشارت الصحة اللبنانية فى التقرير اليومى حول الحالة الوبائية، إلى أن العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط/ فبراير 2020، ارتفع إلى 607400.

وأضافت الصحة اللبنانية أنه تم تسجيل 833 إصابة بين المقيمين و 31 حالة بين الوافدين، لافتة إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8101.

ورصد لبنان مؤخرا وصول المتحور دلتا، وترتفع حصيلة الإصابات اليومية بشكل مستمر، ما يمثل موجة جديدة للوباء، في ظل استفحال الازمة الاقتصادية التي أنهكت القطاع الصحي مع سائر القطاعات.

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