مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى وحماس تدعو للنفير والتصدي للإعتداءات

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى بحماسة شرطة الاحتلال.

موقع تابناك الإخباري_وطالبت، جماعة ما تسمى بمنظمات "الهيكل" بتكثيف الاقتحامات لساحات المسجد الأقصى؛ ابتداءً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس، تزامناً مع أعيادهم.

ومن جهتها، دعا حراس ومرابطين الأقصى لتكثيف تواجد المقدسيين خلال هذه الفترة لحماية المسجد الأقصى وعدم تدنيسه من المستوطنين.

ودعت حركة حماس، اليوم الأحد، الجماهير الفلسطينية إلى النفير، وتصعيد الفعاليات الرافضة للدعوات التي تطلقها جماعات استيطانية لتكثيف اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد العبرية التي تبدأ غدًا الإثنين.

وخاطب الناطق باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي، الجماهير الفلسطينية، قائلًا، "اجعلوا من أيام أعيادهم أيام غضب يصب فوق رؤوسهم، إذا فكروا في العدوان وتدنيس الأقصى".

وأشار إلى أن هذه الاقتحامات المدبرة تتم بحماية من قبل جيش الاحتلال وشرطته.