سعيّد: تحركاتنا كانت في إطار الدستور ولحماية الدولة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على التحركات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021 تحترم الدستور وتعكس إرادة شعبية واسعة.

موقع تابناك الإخباري_وشدد سعيّد خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي أمس السبت، ضمّ السيناتور كريس مورفي والسيناتور جون أووسوف، بقصر قرطاج، على أن هذه التدابير تهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها.

ولفت الرئيس التونسي، إلى أن ما يروّج بخلاف ذلك هو ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة، مشددا على أن تحركاته تعكس إرادة شعبية واسعة.

وشكل اللقاء فرصة لتجديد الإعراب عن الحرص المشترك على تعميق روابط الصداقة ما بين تونس وواشنطن، ومواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل للعلاقات والتعاون والشراكة ما بين الدولتين.