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الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ينعى الشيخ قبلان: أدى دورا هاما في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ومفاعليه

أصدر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود بيانا نعى فيه الى الامة الراحل الشيخ عبد الامير قبلان.
رمز الخبر: ۵۶۷۳۸
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وجاء في بيان النعي، "لقد كان الراحل الكبير عنوانا كبيرا في الحياة السياسية اللبنانية ، حيث ادى دورا هاما في تأكيد العيش المشترك وفي مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ومفاعليه، كما كان من اولوياته وحدة الموقف الاسلامي في مواجهة التحديات، ولقد تميز بتواضعه وقربه من الناس، حتى صح ان يقال انه مرآة المعاناة الشعبية".

واضاف، "نسأل الله له الرحمة الواسعة ، ونحمد الله انه قد خلف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى من سيستمر في المسيرة، مؤكدا على الثوابت التي انطلق منها الامام موسى الصدر ، والتي كانت موضع اجماع من اللبنانيين".

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