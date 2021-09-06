الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ينعى الشيخ قبلان: أدى دورا هاما في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ومفاعليه

موقع تابناك الإخباري_وجاء في بيان النعي، "لقد كان الراحل الكبير عنوانا كبيرا في الحياة السياسية اللبنانية ، حيث ادى دورا هاما في تأكيد العيش المشترك وفي مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ومفاعليه، كما كان من اولوياته وحدة الموقف الاسلامي في مواجهة التحديات، ولقد تميز بتواضعه وقربه من الناس، حتى صح ان يقال انه مرآة المعاناة الشعبية".

واضاف، "نسأل الله له الرحمة الواسعة ، ونحمد الله انه قد خلف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى من سيستمر في المسيرة، مؤكدا على الثوابت التي انطلق منها الامام موسى الصدر ، والتي كانت موضع اجماع من اللبنانيين".