باكستان..4 قتلى و19 مصابا جراء هجوم انتحاري جنوب غربي البلاد

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون بجروح نتيجة انفجار قنبلة في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة.

موقع تابناك الإخباري_وحمل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حركة "طالبان باكستان" المسؤولية عن الهجوم، فما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت أجهزة الأمن إن الانتحاري اقتحم سيارة تابعة لقوات إنفاذ القانون عند مركز التفتيش بواسطة دراجته النارية، مضيفة أن فريقا من إجارة مكافحة الإرهاب وصل إلى مكان الحادث وأن التحقيق قد بدأ في ملابسات الهجوم.

واستهدف المهاجم حراسا تابعين لقوة "فرونتيير كونستابولاري" في حي ميان غوندي في المدينة، على مقربة من الحدود الأفغانية، حيث كان تجار من أقلية الهزارة يبيعون الخضروات.