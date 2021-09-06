خبير عسكري: عمليات توازن الردع ستستمر طالما استمر التحالف السعودي في الحرب

أكد الخبير في الشؤون العسكرية اليمنية عبد الغني الزبيدي أن "القوات المسلحة التابعة لصنعاء تمضي بخطوات ثابتة نحو تحرير مدينة مأرب، وأن المعارك التي تدور منذ أكثر من سنة هدفها تحرير المدينة من دنس الاحتلال والمرتزقة الذين ينهبون ثروات مأرب وغيرها".

وبخصوص عملية توازن الردع السابعة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد، قال الزبيدي في تصريح لتابناك للأخبار "إن اليمن ستستمر في توجيه الضربات في العمق السعودي طالما استمر العدوان والحصار"، مشيراً إلى أن "ما يحدث هي مؤشرات ورسائل تؤذي النظام السعودي وخاصة في الجانب الاقتصادي حيث تم استهداف شركة أرامكوا".

وأشار الزبيدي إلى أن "صنعاء لا تزال تضع خطوطاً للتواصل مع النظام السعودي بشأن إيقاف عدوانه ورفع الحصار، وأن عملية توازن الردع السابعة كانت مدروسة وممنهجة بعناية، مؤكداً أن أهم مكسب من وراء هذه العمليات هو الوصول إلى وقف العدوان، ورفع الحصار، و أن العمليات ستستمر طالما استمر العدوان والحصار".

وأوضح الزبيدي أن "قرار وقف العدوان على اليمن ليس بيد السعودية، وإنما هو بيد أمريكا، واستمرار العدوان على اليمن هو مصلحة أمريكية، ويدر عليها مكاسب مادية كبيرة، أما بالنسبة للسعودية فهي تتلقى هذه الضربات وتخسر الكثير".