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المستشار الثقافي الإيراني يعزي بالشيخ قبلان

نعى المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس خامه يار، في رسالة تعزية الى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الشيخ عبدالأمير قبلان.
رمز الخبر: ۵۶۷۳۰
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال، "آلمني خبر ارتحال الوالد العزيز سماحة العلامة الشيخ عبدالأمير قبلان، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الرائد في الدعوة الى الله بالقول الصادق والعمل الجاد في سبيل الله، وأشعر بالحزن الشديد لغياب هذه القامة المتميزة بعلمها وصدقها وإيمانها بالدعوة الى الحوار والانفتاح، فسماحة العلامة الراحل استحق وبجدارة حمل لواء الإسلام ونشر تعاليم أهل البيت، وكان نصير المجاهدين في كل ساحات مقارعة الظلم والاحتلال".

أضاف، "برحيل العلامة الشيخ عبدالامير قبلان، يخسر لبنان والعالم الإسلامي، أحد أبرز الدعاة الى الوحدة والأخوة الإسلامية، إذ عمل على ملف التقريب بين المذاهب الإسلامية والحوار بين الأديان، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تشهد على إنجازاته وعطاءاته. كما أغنى بفكره المكتبة الإسلامية بأبحاث ومؤلفات في شتى حقول المعرفة الإسلامية، وبفقده خسرت الحوزات العلمية والمراكز الدينية عالما كبيرا أفنى عمره في خدمة تعاليم الدين الإسلامي السمح وقضايا الإنسان العادلة".

وختم: "إزاء المصاب والحدث الجلل، أتقدم منكم ومن اخوتكم أبناء راحلنا الكبير ومن ذويه ومحبيه ومن سائر اللبنانيين بأحر التعازي، سائلا المولى القدير أن يلهمكم عظيم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جنانه الى جوار الأولياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا".

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