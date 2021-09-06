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ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي بكركوك إلى 18 شهيداً و3 جرحى

أفاد مصدر أمني من محافظة كركوك، بارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر بالشرطة الاتحادية إلى 18 شهيدًا، و3 جرحى.
رمز الخبر: ۵۶۷۲۸
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأضاف، أن من بين الشهداء ضابطا في الشرطة الاتحادية.

وليلة أمس، شن تنظيم داعش الارهابي هجوما مسلحا على قوة من الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك بشمال العراق، قبل أن تحدث اشتباكات بين الطرفين.

وبدأ الهجوم الذي استهدف اللواء 19 ضمن الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية بالقرب من قرية سطيح التابعة لناحية الرشاد (65 كلم جنوب كركوك)، قبيل منتصف الليل واستمر لعدة ساعات، وفق المسؤول الأمني.

وأوضح المصدر الامني أن "الهجوم بدأ بإطلاق نار من عناصر تنظيم داعش، استهدف حاجزا أمنيا للشرطة الاتحادية، وأدى لمقتل وجرح عدد منهم"، مضيفا "ثم انفجرت ثلاث عبوات ناسفة استهدفت رتلا لقوات كانت متوجهة للمساندة في صد الهجوم".

وأضاف، "قُتل 13 من عناصر الشرطة الاتحادية وأصيب 3 آخرون بالهجوم".

وأعلن العراق، أواخر عام 2017، انتصاره على تنظيم داعش الارهابي بعد طرد الارهابيين من كل المدن الرئيسة التي سيطروا عليها في 2014.


         

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