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وصول طائرة من أرمينيا إلى حلب إيذاناً بعودة الحركة الجوية بين البلدين المتوقفة منذ عام 2011

وصلت مساء أمس السبت، أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة من العاصمة الأرمينية يريفان إلى مطار حلب الدولي إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين الصديقين المتوقفة منذ عام 2011.
رمز الخبر: ۵۶۷۲۶
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعلنت وزارة النقل السورية، أمس الأول الجمعة، أن مطار حلب الدولي سيستقبل أول رحلة طيران خارجية منتظمة قادمة من أرمينيا منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2011.

وقالت وزارة النقل في بيان، إن "مطار حلب الدولي يستقبل السبت 4 أيلول/سبتمبر المقبل أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة قادمة من العاصمة الأرمينية يريفان إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين الصديقين".

وقال مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور خلال تصريحات إعلامية إن "الرحلات بين البلدين توقفت منذ بداية الحرب على سوريا عام 2011"، مضيفا أن "الخطوط الأرمينية كانت قبل الحرب تشغل رحلتين إلى سوريا والخطوط السورية كانت تشغل رحلتين أيضا إلى يريفان".

وتابع قائلا، "مؤخرا تم توقيع اتفاقية النقل الجوي بين أرمينيا وسوريا وسيتم بموجبها تسيير رحلتين من دمشق وحلب على الخطوط الجوية السورية وأجنحة الشام ولاحقا ستستأنف الخطوط الأرمنية طيرانها إلى سوريا".

يذكر أن سوريا سيّرت أول رحلة طيران إلى أرمينيا في حزيران/يونيو العام الماضي، حيث انطلقت الرحلة من العاصمة السورية دمشق نحو يريفان.

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